طيران الإمارات تعيد فتح صالاتها عبر العالم بدءا من القاهرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
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باشرت طيران الإمارات إعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية وبدأت باستقبال العملاء في صالتها بمطار القاهرة الدولي.

وسيتمكن عملاء الناقلة خلال الأسابيع المقبلة من الاستمتاع بالخدمات المتميزة التي توفرها صالاتها في مطار نيويورك جيه اف كيه ومطار مانشستر الدولي ووجهات أخرى عبر شبكة خطوطها العالمية.

وأدخلت طيران الإمارات تعديلات على الصالات مع اتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها وتطبيق بروتوكولات جديدة في كل صالة.

وسيستبدل البوفيه بخدمة الطلب حسب الاختيار مع تفعيل قوائم رقمية .. كما سيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء بالإضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام.

وسيرتدي جميع العاملين في الصالات أقنعة الوجه والقفازات ومعدات الحماية الشخصية.. كما ستطبق بروتوكولات التباعد الجسدي وتُخفض سعة الجلوس في الصالة إلى النصف ولن تتوفر الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى لتقليل احتمالات الإصابة عن طريق اللمس.

وكانت طيران الإمارات قد أعادت فنح صالتها في الكونكورس B بمطار دبي الدولي مع إعادة تصميم الخدمات المقدمة وتخصيص منطقة لمسافري الدرجة الأولى. ووفرت الناقلة خلال الأشهر القليلة الماضية خدمات تهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مطار آمنة وسلسة.

ويعد المسار البيومتري المتكامل في مطار دبي الدولي الأحدث ضمن مبادرات طيران الإمارات حيث يتيح للعملاء الانتقال من كاونترات إجراءات السفر إلى بوابة الطائرة من دون تلامس بتكنولوجيا التعرف على الوجه.

وتواصل طيران الإمارات إعادة خدماتها المتميزة تدريجيا بعد مراجعة صارمة وإعادة تصميم دقيقة لضمان صحة وسلامة العملاء والموظفين.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات السفر براحة البال مع خيارات الحجز المرنة والتأمين على السفر ضد مختلف المخاطر بما في ذلك تغطية "كوفيد-19".

كما تنفذ الناقلة مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة ركابها وموظفيها.

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