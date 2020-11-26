محافظ كفرالشيخ: 100 ألف و552 طلب تصالح بقيمة 467 مليون و292 ألف جنيه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن مد فترة التصالح شهرا، إعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وأوضح المحافظ، أن الاقبال قد زاد على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 100ألف و552طلب تصالح،بقيمة 467 مليون و292ألف جنيه،مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

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