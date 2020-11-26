شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك





تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقا، عن التشكيل الأقرب للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في لقاء القمة أمام الزمالك.





تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا





وأكد شوبير أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، سيدفع بمروان محسن في قيادة الهجوم الأحمر أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبلة.





وتابع حارس الأهلي السابق: "تشكيل الأهلي سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع معلول وهاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف".





وأتم: "موسيماني استقر على كل من أفشة والشحات وأجايي خلف المهاجم الوحيد مروان محسن، على أن يتولى السولية وحمدي فتحي مهمة الارتكاز".