خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استعاد نادي ريال مدريد الإسباني خدمات مدافعه إيدير ميليتاو والذي غاب عن المباريات طوال الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

 

وكان ميليتاو قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل فترة حيث تعافى وحصل على الضوء الأخضر للمشاركة بتدريبات الفريق الجماعية وبالتالي بات لائقًا للمشاركة بالمباريات المقبلة.

 

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالليجا عقب تألقه والعودة من ملعب سان سيرو بانتصار ثمين بهدفين نظيفين أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

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