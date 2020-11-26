مفاجآت سارة.. 3 مواعيد قريبة لظهور لقاح كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشف عدد من المختصين والمهتمين بأبحاث فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، عن عدد من المواعيد القريبة لظهور لقاح كورونا، الذي يقضي على الوباء بنسب كبيرة خلال الأشهر المقبلة حال نجاحه.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

طرح اللقاح في ديسمبر:

وكشف الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إن طرح لقاح فيروس كورونا سيبدأ في الأسبوع الثاني من ديسمبر، كما تؤكد هيئة الصحة والخدمات الإنسانية" HHS"، سيكون للدول "القول الفصل" بشأن من يحصل على الجرعات الأولى.

نهاية سبتمبر.. ظهور اللقاح:

ومن جانبها، قالت مسئولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، إنه يمكن تلقيح أول مواطني الكتلة الأوروبية الـ27 ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد، مشددة على أن الدول الأعضاء يجب أن تعد على وجه السرعة سلاسلها اللوجستية لإطلاق مئات الملايين من جرعات اللقاحات.

وتابعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر"، وفقًا لما ذكرته صحيفة جريك سيتي تايمز.

توزيع اللقاحات العام المقبل:

أما الدكتور يحيى مكي أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون الفرنسية، قال إن اللقاحات سيتم توزيعها في أمريكا شهر ديسمبر المقبل، ستبدأ في التوزيعات بداية من العام المقبل في باقي الدول الأخرى، على أن يكون لقاح مودرنا أول اللقاحات المطروحة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها الأولوية في هذا اللقاح.

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