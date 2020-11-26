إيهاب فهمي يوجه رسالة للجميع قبل مباراة الأهلي والزمالك

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تحدث الفنان إيهاب فهمي عن مباراة نهائي الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها غدا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







وكتب "فهمي" قائلا: "مصر اهم منا جميعا من الاهلى والزمالك شجع فريقك لو فاز افرح لو اتهزم دايما شجعه لحد ماينتصر فى النهاية هو ماتش كرة ليس اكثر، الوطن اهم اوعى حد ياخدك لفتنة تحت بند انا فرحان او زعلان تحيا مصر بنا جميعا بإذن الله ماتش رائع من الفريقين وكله مكتوب عند الله".



يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمي مشاركته في فيلم "زنزانة 7" والذي شارك به عدد كبير من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور عرض السينمات.