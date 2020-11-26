نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للفنان احمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، وذللك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث قام "الحلفاوي" بمشاركة صورة لـ هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح وعلق عليها قائلًا:" يعني خالد صالح وهوه بيتفرج على عبد الحليم بيغني في التليفزيون كان يخطر في باله إن ابنه هيتجوز بنت الراجل ده اللي بيعزف ورا حليم على الأورج، دفتر أحوال الدنيا.. ربنا يسعدهم ويرحمك يا خالد".

في سياق منفصل، حققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادي مهنى، اكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتم تصوير الأغنية عن طريقة الفيديو كليب، وذلك من خلال حفل زفافها على الفنان احمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

اغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع احمد عادل، وإخراج احمد راغب

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

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هنادي مهنا نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي الفن احمد خالد صالح

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