1589813 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في جدة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:32 م
عيادات تطمن
عيادات "تطمن "
الفجر السعودي
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أوضحت صحة جدة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في المحافظة بلغ (1589813) مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

 

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

 

تجدر الإشارة أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال , وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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