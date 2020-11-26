1589813 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في جدة
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:32 م
الفجر السعودي
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أوضحت صحة جدة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في المحافظة بلغ (1589813) مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وأضافت أن خدمات عيادة
"تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
تجدر الإشارة أن عيادات
"تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال , وهي متاحة
للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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