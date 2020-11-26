1589813 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في جدة

أوضحت صحة جدة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في المحافظة بلغ (1589813) مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

تجدر الإشارة أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال , وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.