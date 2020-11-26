أزمات شالكه تتزايد بعد إصابة أحد لاعبيه بكورونا

أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ودخوله للعزل الطبي، لكن دون أن يكشف عن هوية اللاعب.





ويغيب اللاعب المصاب بالعدوى عن المباراة على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل والتي يسعى شالكه من خلالها لاستعادة توازنه بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار بالبوندسليجا في أخر 24 مباراة.





وجرى استبعاد نبيل بن طالب وامين حارث من تدريبات شالكه بعد أنباء عن وقوع خلاف حاد بينهما داخل النادي، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن الرحيل المبكر للمهاجم البوسني فيداد ايبسيفيتش دون السماح له بالمشاركة مجددا مع الفريق.





كما يفتقد شالكه جهود رالف فايرمان وجونسالو باسينسيا وساليف سانيه عن مباراة جلادباخ بسبب الإصابة في الركبة بجانب غياب احمد كوتوكو للإصابة أيضا.





ويركز المدرب مانويل باوم على الإيجابيات في الفريق الذي يعاني من أزمة مالية لكنه يحظى بشعبية كبيرة ، لكن الفريق عانى مؤخرا من غياب جماهيره بسبب أزمة جائحة كورونا.





وقال باوم "ما يهم هو وجود 11 لاعبا داخل الملعب يلعبون بقلوبهم وروحهم... الفريق سعيد بالقرارات التي تم اتخاذها".



