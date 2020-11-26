محافظ القليوبية يتفقد أعمال مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة " بمركز شباب طوخ الرياضي، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.



ورافق المحافظ في الزيارة كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدي حسن حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.



وثمّن محافظ القليوبية المبادرة الرئاسية، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها، لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.



كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، والنظارات الطبية بالمجان.



ومن جانبه وجه أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر الشكر لمحافظ القليوبية على دعمه للمبادرة، موضحا أن قافلة المبادرة ستجوب جميع مراكز ومدن المحافظة، حيث سيتم إقامتها في مراكز الشباب بالتعاون مع الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية، والمستشفى العسكري بالمنوفية، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع، مشيرا إلى أن المستهدف من القافلة الكشف على 1200 مواطن خلال اليومين، لافتا إلى أن المبادرة مستمرة على مدار 3 سنوات ونصف السنة، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، كأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة.



وأشار مدير الرعاية الصحية بالصندوق إلى أن القافلة مكونة من عيادتين وبهما أحدث الأجهزة الطبية، وأجهزة "ضغط، وسكر، وصيدلية، ونظارات طبية، كما تضم القافلة فريق طبي مكون من" 6 أطباء و4 تمريض، وصيدلي، وأخصائي بصريات، وفريق لتسجيل بيانات المرضى مكون من 4 أفراد، ورفعها على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، لافتا إلى انه يتم توفير نظارات وأدوية طبية، وتحويل أي حالات تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى المنوفية العسكري.