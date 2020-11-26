"في حاجة مع أحمد سعد" ..الجمهور يسخر من الشرنوبي بسبب ابتسامته

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد الشرنوبي صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "الشرنوبي" في الصورة أثناء تأديته تمارين شاقة وسط الأشجار والهواء حيث ارتدى تيشيرت أبيض وهو مبتسم مما جعل الجمهور يسخر منه من خلال التعليقات وكانت أبرزها "في حاجة جديدة مع أحمد سعد وهاني شاكر ولا إيه".


يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي انضم مؤخرا لأبطال مسلسل "جارة القمر" والذي يشارك به عدد كبير من الفنانين منهم كريم فهمي وياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري

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