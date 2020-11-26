محافظ القليوبية يتفقد أعمال تركيب خط انحدار لتصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب، بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف الأمطار بالمدينة، وعلى الطريق الزراعي في اتجاهي بنها والقاهرة، بتكلفة تصل إلى 5 مليون و700 ألف جنيه، حيث سيجرى توصيل الخط على أحد الترع في اتجاه بنها وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة.

ومن جانبه وجه المحافظ بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعدادًا لموسم الشتاء، مشيرًا إلى أن الهدف من الخط تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.

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