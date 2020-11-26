ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 3" (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك " جسر الصداقة - 3 ". 

واختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة- 3 " الذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية.

حيث تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوي بالبحر وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلًا على تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عدد من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد في إدارة التدريب والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين.

واختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لاستخلاص الدروس المستفادة وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التي أبرزها التدريب، كما تم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا لقادة الوحدات من الجانبين المصري والروسي استعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية.

يأتي التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة -3 " استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقى مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

أخبار تهمك

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ نصف ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزيرة الصحة: جاهزون للتعامل مع موجة كورونا الثانية (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

أمير مرتضى يحمس لاعبي الزمالك قبل نهائي القرن بسيناريو تاريخي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 6 ساعات

التعادل الإيجابي يفصل نتيجة الألومنيوم والفيوم بأفتتاحية القسم الثاني

منذ 37 دقيقة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

04:50 م

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

04:30 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»