تليفونات بنى سويف والإعلاميين " حبايب " بالتعادل الإيجابي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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تعادل فريق الكرة الأول بنادي تليفونات بني سويف مع نظيره الإعلاميين بهدف لكل منهما ، في المباراة التى أقيمت بينهما بملعب منتجع الآسيوطى سبورت ، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني .

تليفونات بنى سويف نجح فى احراز هدف التقدم عن طريق احمد مصطفى بندق عقب نجاحه فى تسديد ركلة جزاء بالدقيقة 40 بالشوط الاول احتسبها هشام الفلال حكم المباراة نتيجة عرقلة مدافع الإعلاميين لمهاجم التليفونات .

وبالشوط الثانى حرص كلا الفريقان على تنشيط القوى الهجومية لهم ونجح اسلام كمال فى إحراز هدف التعادل بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية سكنت شباك التليفونات .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفني محمد جمال بدء المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى حسن واسلام مصطفى ومحمد عبد الرازق وأحمد مصطفى بندق ومحمد جمال ومحمود قرنى ومحمد رجب شيكو وعبد الرحمن يوسف ومحمد. اشرف اوشا وجيروم أودى وديمبولا عزيز .

فيما بدء الإعلاميين بقيادة مديره الفني ياسر الكناني المباراة بتشكيل مكون من حسام عبد الخالق وخالد سيد وباسم عبد وسعيد عزت وشريف عمر وإبراهيم ماجد والمعتصم حمدى ومحمد اشرف ومحمد أسامة واغاثون ميلاد واحمد الشعراوى .

وأجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من علاء الدين أسامة وحسن محمد حسن وعبد الرحمن حماد والخطيب محمود ومحمد حسين بدلا من عبد الرحمن يوسف ومحمود قرنى وديمبولا عزيز ومحمد رجب ومحمد اشرف .

فيما أجرى الإعلاميين تغيرات بنزول كلا من اسلام كمال وأحمد رضا وحمادة جلال ومحمد جمال بدلا من احمد الشعراوى وإبراهيم ماجد ومحمد اسامة واغاثون ميلاد

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من هشام الفلال وعاونه كلا من رجب محمد ومحمد زكى وأحمد خضر حكما رابعا ومحمد فاروق مراقب الحكام .

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