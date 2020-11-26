تسليم 10 أسر من متضرري العقار المائل وحدات سكنية في بشائر الخير 3 بالإسكندرية

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن تسليم عدد 10 أسر من أهالي العقار المائل المتضررين بحي غرب، وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير 3، وذلك بعد التقائه بالأهالي المتضررين الثلاثاء الماضي، وإبلاغهم رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أمر بالدعم الكامل لهم وتعويضهم بوحدات سكنية.



وأكد المحافظ أنه أعطى تعليماته إلى المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإجراء القرعة العلنية، ثم تسليم الأهالي مباشرة الوحدات السكنية، لافتًا أن الوحدات السكنية شاملة الآثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجانا للأهالي.



وأوضح الشريف أن التسليم جاء في وقت قياسي بعد بحث الحالة الاجتماعية للمتضررين واستكمال جميع الإجراءات القانونية لهم، مشيرا إلى أن هناك عدد 2 شقة كانت إحداهما حضانة والأخرى شقة على الطوبة وجاري بحث موقفهم القانوني والتأكد من مدي أحقية مالكيها بمعرفة التضامن الاجتماعي.