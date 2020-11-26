تفاصيل جلسة الشناوي مع لاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو: "الشناوي من اللاعبين الكبار، وسيكون له دور كبير في المباراة، وقام بالاجتماع باللاعبين من أجل تحفيزهم وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز على الزمالك والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".





ويلتقي الأهلي والزمالك وجها لوجه، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.