فوز المنيا وشبان قنا وسمسطا والبترول والدخان بالقسم الثاني





سجل أهداف اللقاء محمد جمال كولبيالى بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.



وفاز فريق الشرقية للدخان على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف، تقدم بنى سويف في الشوط الأول بهدف معتز محروس من ضربة جزاء في الدقيقة 26 وتعادل محمد الفيل في الدقيقة 26 وإدراك الحسيني طه الهدف الثاني للدخان من ضربة جزاء في الوقت الضائع.



وفاز فريق سوهاج على فريق ديروط بهدف محمد ناجح في الدقيقة 8 من الشوط الأول.



وفاز شبان قنا على فريق أسمنت أسيوط بهدف أحمد سمير سوستا في الدقيقة 35 من الشوط الأو



تعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق الاعلاميين بهدف لمثله تقدم تليفونات بهدف سجله احمد مصطفى بندق من ضربة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وتعادل اسلام كمال الاعلاميين في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.





وفاز فريق المنيا على فريق قنا بهدفين مقابل هدف، تقدم قنا بهدف دومنيك ثم استطاع فريق المنيا من تسجيل هدفين.



وتعادل الالومنيوم مع الفيوم بهدف لمثله تقدم الفيوم بهدف محمود كمال في الدقيقة 20 من الشوط الأول وتعادل الألومنيوم بهدف مراد صبري في الدقيقة 33.



وفاز فريق بترول أسيوط على فريق كيما أسوان بهدفين مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم كيما أسوان بهدف سمير محسن في الدقيقة 15 وتعادل أحمد ترك للبترول في الدقيقة 42 من الشوط الثاني وأضاف محمد منتصر البديل الهدف الثاني في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.

حقق فريق مركز شباب سمسطا فوزاً كبيراًعلى فريق طهطا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في افتتاح مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.