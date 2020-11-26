تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نفذت محافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حملات مكبرة علي الصيدليات،اسفرت حملات التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة عن ضبط مايقرب من 1000 صنف دواء ومايزيد على 4000 من عبوات الدواء ومستحضرات مجهولة المصدر وبدون فواتير نطاق مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بناءا علي التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حيث اوضح وكيل الوزارة ان هذه الحملة تم تنفيذها في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتكليفات هيئة الرقابة الادارية والمتابعة المستمرة للمحافظ.

وأوضح المحافظ ان المضبوطات عبارة عن عبوات دواء ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

كما تم غلق احدي الاماكن الغير مرخصة، مؤكدا انه تنفيذا لتكليفات الرقابة الادارية ومتابعة المحافظ تم على الفور إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفات واحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة بالاضافه الى تحريز المضبوطات.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة لمتابعه تصرفات النيابه فى هذا الشأن مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات المكثفة للتفتيش على الصيدليات والمنشآت العلاجية، تنفيذا لتوجيهات هيئة الرقابة الادارية للتصدى للمخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية
تفاصيل ضبط 5000 صنف وعبوات دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير في حملة مكبرة علي الصيدليات بالدقهلية

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