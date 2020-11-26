سيراميكا كليوباترا يهزم الداخلية وديا





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا معنويا على الداخلية، بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.





قدم لاعبو سيراميكا كليوباترا، مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء، وتقدم الفريق في الدقيقة الرابعة بهدف سجله الظهير الأيمن محمود صقر من تمريرة عاشور الأدهم، وأضاف ضياء قنديل الهدف الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من مصطفى ميسي في الدقيقة 76، بينما سجل الداخلية هدفه الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.





ويخوض سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مع أسوان في الثالثة عصر السبت المقبل، على نفس الملعب، في إطار برنامج إعداد الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري المصري.



