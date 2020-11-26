الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع العراقي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقد الجانبان لقاء تناول سبل دعم أوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وأكد الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة وزير دفاع جمهورية العراق لمصر والتي تأتي في إطار العلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع جمهورية العراق ولا سيما في المجال العسكري، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية العراق على امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرصه على زيادة آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والعراقية.

أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وإنعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي بالقاهرة والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة.

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