التعادل الإيجابي يفصل نتيجة الألومنيوم والفيوم بأفتتاحية القسم الثاني

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فصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الألومنيوم والفيوم،بمستهل منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الألومنيوم بنجع حمادي.



بدأ اللقاء بضغط من الفريق الفيومي، وسرعان ما إدراك لاعبو الألومنيوم الموقف وتبادل الهجمات، وشهد الشوط الأول خطورة نسبية من جانب الفريق الفيومي وكان والأقرب لإحراز هدف التقدم،لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



مع بداية الشوط الثاني واصل فريق الفيوم الضغط حتي تمكن من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 60 من زمن المباراة، لينتفض لاعبي الألومنيوم ويواصلوا الضغط ليأتي هدف التعادل في الدقيقة75 من زمن اللقاء عن طريق مراد صبري مهاجم الفريق البديل ليواصل بعدها الفريقين تبادل الهجمات حتي جاءت صافرة حمادة القلاوي حكم المباراة معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



جدير بالذكر أن نتيجة مباراة الفريقين بمستهل الموسم الماضي انتهت بفوز الفيوم بهدفين مقابل هدف