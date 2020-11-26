القبض على مسجل خطر لسرقتة مواتير المياه بعين شمس



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط جورج ص، 41 سنة، عاطل ومقيم مساكن عين شمس ـ دائرة القسم (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 20813 فئة " ج " عين شمس والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا أخرهم 19123 لسنة 2014م عين شمس " سرقة " وبحوزته عداد مياه " مجهول المصدر "، عتلة حديدية.



وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط إعترف بسرقة عداد المياه المضبوط بحوزته من مدخل العقار يشارع البرج ـ دائرة القسم ملك محمد م، 43 سنة، موظف ومقيم بذات العنوان بإسلوب " الخلع " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.



بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بإسلوب " الخلع " واعترف بارتكابه عدد ( 3 ) حوادث سرقة.



وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله " سيئ النية " شريف م، 34 صاحب مخزن خردة ومقيم مساكن عين شمس ـ دائرة القسم، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابه العامة التحقيق.

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على مسجل خطر لسرقتة مواتير المياة وبيعها لصاحب مخزن بعين شمس.