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الموت يفجع سوزان نجم الدين في عيد ميلادها



فجع الموت النجمة السورية سوزان نجم الدين يوم احتفالها بعيد ميلادها في زوجها سراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية إثر سكتة قلبية.

وكانت نجم الدين قد عانت من الفراق والبعد قسرا عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين.

وهو ما تسبب في عدم رؤيتها له ولأولادها ولكنها كانت على تواصل دائم به وبأولادها بعد فشل كل محاولاتها في الحصول على تأشيرة ودخول امريكا لتجتمع بعائلتها.

وحاليا تحاول سوزان الحصول على تأشيرة إستثنائية لدخول امريكا او جلب أولادها ليعيشوا معها في محاولة لجمع شمل العائلة بعد رحيل ربها.

ولطالما لعنت نجم الدين القرارت السياسية التي تشتت شمل الأسر وتحرم الناس من العيش مع أبنائها وووداع أحبتها.



سوزان التي عبرت عن حزنها الشديد على زوجها الراحل وقلقها على أبنائها من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:



"ماأصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا

ومرة يغلبنا القدر..... ليفرقنا فقدت اليوم زوجي الحبيب..نصفي الآخر وأبو أولادي سراج الدين الأتاسي

ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا رحمك الله ياأب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه".