رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى ليلي سويف وأبنتها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي ليلي سويف وابنتها مني.

وقال النشطاء "فعلا خيرا تعمل شرا تلاقي..وإذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد..المثلين دول ينطبقوا علي ليلي وبنتها مني لأنهم بينكروا كل حاجه كويسة معاهم علشان ابن وبنت الاستاذه ليلي المحبوسين".

وأضاف النشطاء "هو انتوا مَش بترحوا كل أسبوع عشانهم وانتوا بنفسكم المسلمنهم البطاطين..ليه بعد كل ده بتكدبوا وتقولوا إنكم ممنوعين من الزيارة وان علاء وليلي بردانين في السجن".

وأستكمل النشطاء "طبعًا الكلام ده إنتوا بتعملوا عشان استجداء المراكز والمنظمات اللي انتوا بتخابروا معاها علشان تصرف شوية زيادة عليكم واضح ان حساباتكم في البنوك متاثرة شوية في اليومين دول ما انتوا بقالكم فترة عايشين في بطالة مقنعة من ساعة يناير 2011 نفسنا نعرف بتصرفوا منين وانتوا ولا ليكو شغله ولا مشغله".

وطالب النشطاء بتصور ليلي سويف وابنتها مني اثناء زيارة علاء وسناء في السجن، متابعين " علشان الناس كلهم تشوف كدابهم ويبقي ملهمشي عين يفتحوا بقوهم تاني..لكن لأسف احنا عارفين مدي بجاحتهم وهيطلعوا يكدبوا تاني".

وأضاف النشطاء "كما نناشد السلطات القضائية في التحقيق مع المدعوة مني سيف لانها طلعت تدعي بالموت علي النائب العام شخصيًا علي الفيس بوك..وفي نفس الوقت زعلانة ان في صحيفة في الدستور تناولت خبر درج المحروس اخوها علي قوائم الاٍرهاب هي الحرية إنك تشتمي ناس زي ما إنتي عايزه لكن لما حد يقربلك تبقي أنتهاك لحقوق الأنسان".

واختتم النشطاء الرساله "نقسم بالله انك ما تعرفي حاجه عن حقوق الانسان..لكن طالما النغمة بتاعتها ماشيه مع السبوبة فتمشي مع الحيزبون والداتك ترددوا كام جملة اتحفظلتكوا من اسيادكم في الخارج".

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