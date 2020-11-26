وزير العدل يكرم المحضرين المتميزين بالمحاكم الابتدائية

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وجه المستشار عمر مروان وزير العدل مساعده لشئون المحاكم بتكريم ستة من المحضرين المتميزين بصرف مكافأة مالية لهم.



وجاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحاكم، وتحفيز العاملين به في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة.



ويعمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية ببورسعيد وبنى سويف وجنوب أسيوط وشبين الكوم وشرق طنطا وأسوان.



ويأتي ذلك تقديرًا لتميزهم عند فحص أعمالهم، وتفانيهم في أداء واجبهم الوظيفي على النحو المطلوب وفي المواعيد المناسبة.

