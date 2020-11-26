مدرب دورتموند يكشف سر تراجع معدل الإصابات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، سر تجنب فريقه الإصابات التي تجبر اللاعبين على الغياب لفترات طويلة عن الملاعب منذ بداية الموسم الحالي، وذلك قبل مواجهة كولن، السبت المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

 

وتحدث المدرب السويسري في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن حالة مدافعه الفرنسي دان أكسيل زاجادو، حيث أشار إلى احتمالية عودته للمشاركة مع الفريق بعد أسبوع واحد، فيما أكد حتمية الانتظار لتحديد موقف رافائيل جيريرو من المشاركة ضد كولن.

  

وأعرب فافر عن ارتياحه لعدم معاناة فريقه من غيابات طويلة الأمد بسبب الإصابات، مؤكدًا أن سياسة المداورة التي ينتهجها مؤخرًا لها دور في ذلك، فضلًا عن تواصله الدائم مع طبيب الفريق ومدرب اللياقة البدنية بشأن حالة اللاعبين.

  

وأشار فافر إلى المرونة الخططية التي يتمتع بها فريقه، قائلًا "بإمكاننا اللعب بأكثر من أسلوب وهذا أمر جيد، لكنه يعتمد دومًا على اللاعبين، ولدينا وفرة في الخيارات تساعدنا على ذلك".

 

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 18 نقطة، متأخرًا عن غريمه بايرن، المتصدر، بفارق نقطة واحدة.

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