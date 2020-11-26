رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير البيلاروسي ضخ المزيد من الاستثمارات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
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أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية دور الشركات البيلاروسية في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري خاصة في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع بيلاروسيا، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات البيلاروسية فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع سيرجي تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية وذلك لتعزيز إجراءات جذب الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وقد اتفق الجانبان على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن التنسيق مع السفارة للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر بهدف للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البينة التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية، من خلال تبادل الخبرات الفنية والتقارير المتعلقة بالاستثمار في البلدين بهدف تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في كل منهما وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين .

من جانبه، أكد السفير البيلاروسي بالقاهرة على قوة العلاقات بين البلدين، مشيدا بدعم هيئة الاستثمار لكافة الاستثمارات البيلاروسية، وصلابة الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو استثنائية على مستوى العالم، وهذا ما سيشجع على زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر.
رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير البيلاروسي ضخ المزيد من الاستثمارات
رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير البيلاروسي ضخ المزيد من الاستثمارات

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