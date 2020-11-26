مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، ونظيره في الزمالك جيمي باتشيكو على التشكيل الذي سيخوضان به نهائي دوري ابطال افريقيا غدا الجمعة على استاد القاهرة.

  

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا

 

من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

 

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

 

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

 

  

بينما من المنتظر أن يعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل مكون من:

 

في حراسة المرمى: محمد أبو جيل

 

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

 

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

 

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد

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