تقارير.. الحضري يقترب من تدريب حراس مرمى النجم الساحلي

كشفت تقارير إخبارية تونسية، عن مفاوضات بين إدارة نادي النجم الساحلي التونسي مع الحارس الأسطوري للكرة المصرية عصام الحضري من اجل التعاقد معه للإشراف على تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب التقارير فقد أعطى الحضري الضوء الأخضر مبدئيًا، في انتظار الاتفاق النهائي، مضيفة أن الحارس الأسطوري سيكون ضمن الجهاز الفني الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال اليومين القادمين.

ويعد الحضري واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.