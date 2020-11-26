شتوتجارت يعلن تجديد عقد نجم الفريق

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد اليابان الدولي فاتارو اندو بشكل مبكر لمدة عامين.

وبموجب ذلك، سيستمر لاعب خط الوسط في صفوف شتوتجارت حتى نهاية يونيو 2024.

كان اندو انتقل إلى صفوف شتوتجارت في أغسطس 2019 معارا من نادي ترويدن البلجيكي، وذلك قبل أن يرتبط بعقد مع النادي الألماني في صيف العام الماضي.

وقد خاض اندو مع شتوتجارت في الموسم الحالي كل المباريات التسع بالكامل التي خاضها الفريق حتى الآن.

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