عن طريق "الفجر الفني".. أوس أوس يتوقع نتيجة مباراة الأهلى والزمالك

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توقع الفنان محمد اسامة الشهير بـ "أوس أوس"، بنتيجة المباراة بين النادي الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل، وذالك في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلًا:" الفوز للزمالك طبعا".



وتابع "أوس أوس" حديثة قائلاَ:" الندي الأهلى فريق قوى طبعا والزمالك بردوا قوي، ولكن كل فريق بـ يجتهد ويبذل أقصى جهدة والتوفيق من عند رينا طبعا".



يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.



يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.



وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنه تم تزوير مسحة محمود علاء لتصبح سلبية بدلا من إيجابية.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي ردا على شائعة تزوير مسحة محمود علاء: "وجدنا حالة تشكيك بشأن تزوير مسحة محمود علاء، وهذا عيب، كما أنه لا يوجد مدرب مجنون يغامر ويدفع بلاعب مصاب بفيروس كورونا".





