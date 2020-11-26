قرارات جديدة من النيابة في واقعة حرق سيدة بالإسكندرية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سيدة عجوز بإشعال النيران بها أثناء تواجدها بشقتها بمنطقة العصافرة، وإصابتها بنسبة حروق 75% حتى لقيت مصرعها على إثر ذلك، لإبلاغها عن المتهمين بسرقة ثلاجة من شقة جيرانها.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وسؤال عامل البنزين عن الواقعة، والتصريح بدفن جثة العجوز بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى وَردَ إخطار إلى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من المستشفى، بوصول سيدة عجوز مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبسؤال أهلها قرروا بأن أحد الأشخاص قام بسرقة شقة، وأبلغت المجني عليها، "سامية حجازي" 60 عامًا، ربة منزل، التي تملك العقار، عن الواقعة، عندما شاهدته، وتم القبض على المتهم ويُدعى "إبراهيم القبيصي" وبحوزته المسروقات، وتحويله إلى النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعدها تم الإفراج عنه بضمان محل إقامته.

وأضاف أهلية المجني عليها خلال التحقيقات، أنه بعد الإفراج عن المتهم، قرر الانتقام من المجني عليها، بعد تسببها في حبسه، فاقتحم المنزل عليها، وقام بحرقها مستخدمًا عبوة بنزين، وإشعال النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتضح أنها مصابة بحروق بنسبة 75%، وسرعان ما فارقت الحياة متأثرة بهذه الحروق.

وعقب إجراء تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات، أُلقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه توجه إلى البنزينة وشراء البنزين وقام بالتوجه إلى شقة المجني عليها بدافع الانتقام منها لإبلاغها عنه بالسرقة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.

أخبار تهمك

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

صحيفة إنجليزية تهاجم مارادونا بعد وفاته

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 22 ساعة

أمير مرتضى يحمس لاعبي الزمالك قبل نهائي القرن بسيناريو تاريخي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

04:30 م

عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

04:50 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»