أمير مرتضى يحمس لاعبي الزمالك قبل نهائي القرن بسيناريو تاريخي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين بحضور البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء تحدث خلالها عن مواجهة الأهلي في نهائي القرن.


وأكد أمير مرتضى ثقته في جميع اللاعبين على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق وآخرها غياب محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما عن النهائي القاري لإصابتهم بكورونا. 


وعلم الفجر الرياضي أن أمير تحدث مع اللاعبين وأكد لهم أن الفريق يمر بالكثير من الصعوبات مثل التي واجهت الفريق في نهائي الكونفدرالية التي حققها الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي في تحفيز واضح وصريح لهم من أجل الفوز على الأهلي وحصد اللقب.

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