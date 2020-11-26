كورونا يضاعف متاعب شالكه في الدوري الألماني

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ودخوله للعزل الطبي دون الكشف عن هوية هذا الاعب.


ويغيب اللاعب المصاب بالعدوى عن المباراة على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ المقرر لها يوم السبت القادم والتي يسعى خلالها شالكه لإستعاده توازنه بعد أن فشل في تحقيق أي فوز خلال المباريات الأربعة والعشرين الأخيرة.


وجرى استبعاد نبيل بن طالب وأمين حارث من تدريبات شالكه بعد أنباء عن وقوع خلاف حاد بينهما داخل النادي، في الوقت الذي أعلن فيه رحيل المهاجم البوسني فيداد إيبسيفيتش دون السماح له بالمشاركة مجددا مع الفريق.


كما يفتقد شالكه جهود رالف فايرمان وجونسالو باسينسيا وساليف سانيه عن مباراة جلادباخ بسبب الإصابة في الركبة بجانب غياب أحمد كوتوكو للإصابة أيضا.

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