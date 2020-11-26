شباب الصحفيين لـ جمال عيد: طبعا لا يفرق معاك خراب مصر.. المهم حسابك البنكي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أكدت جبهة شباب الصحفيين أن الخائن جمال عيد المتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية عندة عشم بزيادة حبتين أن التغييرات إللي في أمريكا ممكن تعود عليه بشوية دولارات زيادة أو دخول بنتة جامعة مجاني إللي بتدرس هناك وطبعا مش عارفين على حساب مين.. مؤكدة الجبهة علي ان عيد بدأ يهل علينا تاني بطلعتة الغير بهية بشغلة بالعالم الافتراضي المسمي مواقع التواصل الاجتماعي وعمال ينعق ويكذب فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أنسي يا مستر جمال إنك ترجع تعيش تاني حالة اللادولة إللي عجبتك في الفترة اللي بعد يناير دي تاني..طبعا كنت خلالها مبسوط ومبرطع وراكب أحدث عربيات والفلوس كانت زي الأرز معاك وطبعا يا جمال لا يفرق معاك خراب مصر.المهم حسابك البنكي عامل أية.

وتساءلت الجبهة لماذا جهات التحقيق صامتة عن هذا الخائن الساعي لخراب الاوطان العربية.. ومنفذ التعليمات الاستخباراتية وعبد الدولار واليورو والشيكل.. ونطالب بالتحقيق معة في مصادر دخلة.كما نناشد كل من تقول علية هذا الإرهابي أن يتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضدة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن.

أخبار تهمك

ياسر ريان يتوقع تشكيل الأهلي في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

صحيفة إنجليزية تهاجم مارادونا بعد وفاته

منذ 40 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

بعد فسخ خطبتها.. سائق يتهم خطيب نجلته بمعاشرتها جنسيا في قليوب

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 20 ساعة

إيجابية مسحة ثنائي منتخب الشباب

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

03:02 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»