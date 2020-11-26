وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم

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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، وفدا من هيئة تنمية الصعيد والمشكل من اللواء حسن العفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية والاستراتيجية، واللواء عماد الدين ربيع أحمد، رئيس تنمية شمال الصعيد، والأستاذ محمد فتحي بهنساوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور حسين ياسين حسن، مدير مشروع الدواجن التكاملي، والأستاذ سامح سيد، المشرف على فرع الهيئة بالفيوم، وذلك اليوم الخميس الموافق 20201126 بحضور الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الاعلامي لرئيس الجامعة والأستاذة هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.



صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن الزيارة تهدف إلى دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومشروع الدواجن التكاملي يتضمن إعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين وتطبيق أبحاث جامعة الفيوم العلمية على مشروع الدواجن التكاملي، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب المشتركة، وتلبية مشروع الدواجن التكاملي بالعزب لاحتياجات المدن الجامعية ومستشفى الجامعة والفنادق الجامعية من لحوم الدواجن والبيض، وتسويق منتجات المشروع بمنافذ كلية الزراعة.

