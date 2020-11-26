وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، وفدا من هيئة تنمية الصعيد والمشكل من اللواء حسن العفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية والاستراتيجية، واللواء عماد الدين ربيع أحمد، رئيس تنمية شمال الصعيد، والأستاذ محمد فتحي بهنساوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور حسين ياسين حسن، مدير مشروع الدواجن التكاملي، والأستاذ سامح سيد، المشرف على فرع الهيئة بالفيوم، وذلك اليوم الخميس الموافق 20201126 بحضور الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الاعلامي لرئيس الجامعة والأستاذة هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن الزيارة تهدف إلى دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومشروع الدواجن التكاملي يتضمن إعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين وتطبيق أبحاث جامعة الفيوم العلمية على مشروع الدواجن التكاملي، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب المشتركة، وتلبية مشروع الدواجن التكاملي بالعزب لاحتياجات المدن الجامعية ومستشفى الجامعة والفنادق الجامعية من لحوم الدواجن والبيض، وتسويق منتجات المشروع بمنافذ كلية الزراعة.
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم
وفد هيئة تنمية الصعيد ومشروع الدواجن التكاملي فى زيارة لجامعة الفيوم

أخبار تهمك

بعد فسخ خطبتها.. سائق يتهم خطيب نجلته بمعاشرتها جنسيا في قليوب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

إيجابية مسحة ثنائي منتخب الشباب

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 20 ساعة

صحيفة إنجليزية تهاجم مارادونا بعد وفاته

منذ 39 دقيقة

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ ساعة و 12 دقيقة

ياسر ريان يتوقع تشكيل الأهلي في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

03:02 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»