القبض على متهمين بقتل نجار مسلح بالخصوص

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، القبض على اثنين من الأشقاء الثلاثة المتهمين بقتل نجار مسلح إثر مشاجرة بينهم في منطقة "الحكر" بالخصوص، بسبب خلافات مالية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على الشقيق الثالث.

وقررت نيابة قسم قليوب حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة ضبط وإحضار الشقيق الثالث للمتهمين، ووجهت النيابة لهما تهمتي القتل وحيازة أسلحه بيضاء، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة ومراعاة التداعيات الأمنيه في المنطقة، وإرسال الأسلحة البيضاء المضبوطة للمعمل الجنائي.

اعترفا المتهمان وهما "م.س.م" 31 سنة، نجار مسلح و"ه.س.م" 40 سنة، سائق بارتكاب الواقعه بمساعدة شقيقهما الهارب، وأضافا، لم نقصد قتله ولكن عندما شاهدنا المجني عليه يسير في الشارع ذهبنا لطلب مبلغ مالي باقي حسابات بيننا وبينه، حيث أنه يعمل نجار مسلح معنا إلا أنه نهرنا في الشارع ونشبت بيننا مشاجرة وعلى الفور حضر شقيقنا الثالث الهارب وتشاجرنا نحن الثلاثه معه وطعناه بالأسلحة البيضاء في جميع أنحاء جسده وتركناه غارقا في دماءه وسط الشارع وهربنا من مكان الواقعة.

كان مأمور قسم قليوب تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بناحية "الحكر" بقليوب البلد دائرة القسم وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

جرى إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين ان المشاجرة وقعت بين طرف أول "ع.م.م" 25 عاما، نجار مسلح توفى اثر اصابته بجروح قطعية بالرأس وبالوجه والساعد الأيسر والفخذ الأيمن وسحجات بالفخذ الأيسر
وطرف ثان كلا من "س.س.م" 30 عامًا، نجار مسلح وشقيقيه "م.س.م" 31 عاما، نجار مسلح و"ه.س.م" 40 عاما سائق.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان الثانى والثالث من الطرف الثانى وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشادهما ضبط عدد 2 سلاح أبيض، المستخدمان في الواقعة والتحفظ عليهما.

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