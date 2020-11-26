الموت يفجع الفنانة ياسمين رئيس

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أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عن وفاة ولدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث قامت "رئيس" بشر صورة مكتوب عليها "انا لله وانا اليه راجعون"، وعلق عليها بعض المتابعين والفنان بالمواساة



في سياق متصل، رحلت عن عالمنا أول أمس "الثلاثاء"، والدة الفنانة ياسمين رئيس بعد صراع مع المرض.



في سياق منصل، كانت قد استعادت الفنانة ياسمين رئيس ذكرياتها من فيلم لص بغداد، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت "ياسمين رئيس" فيديو لها من كواليس لص بغداد، وعلقت عليه: "من سنه تقريبًا كنت بصور فيلم لص بغداد والڤيديو ده بعد يوم تصوير اكتر من ٢٠ ساعة اكشن وأسمنت بيترمي علينا بس كنت مبسوطه عشان مع الناس اللي بحبها".



ونشرت "ياسمين رئيس" فيديو لها من كواليس لص بغداد، وعلقت عليه: "من سنه تقريبًا كنت بصور فيلم لص بغداد والڤيديو ده بعد يوم تصوير اكتر من ٢٠ ساعة اكشن وأسمنت بيترمي علينا بس كنت مبسوطه عشان مع الناس اللي بحبها".





