عاجل.. السيسي يستقبل وزير الخارجية الكويتي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل وزير خارجية الكويت، الدكتور أحمد ناصر الصباح، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وأوضح متحدث الرئاسة، الخميس، أن وزير خارجية الكويت نقل للرئيس السيسي رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت تضمنت التأكيد على اعتزار الكويت بما يجمعها من علاقات مع الشعب المصري، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع مصر إزاء القضايا المشتركة.



