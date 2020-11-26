فضل: تسليم جوائز المركز الثاني بنهائي القرن في غرف الملابس

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة والمسئول عن تنظيم مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم غداً الجمعة ان الفريق الخاسر سيتم تسيلمه ميداليات المركز الثاني في غرف خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة.









يأتي ذلك كنوع من أنواع الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الوقت الذي سيتم فيه تسليم الفائز كأس البطولة وميداليات المركز الأول على المنصة.









وكان الإتحاد الأفريقي قد أسند لفضل مهمة المنسق المباشر بين الإتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الافريقي " كاف " فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك.



