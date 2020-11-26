النائب العام يأمر بحبس المتهم بإشعال النار في والدته بالإسكندرية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمرت «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بقتل والدته عمدًا بإشعاله النار فيها بالإسكندرية.

حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من شخصٍ بدائرة قسم شرطة المندرة بمحافظة الإسكندرية يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري عن إشعال شقيقه النار في والدته المجني عليها لقتلها، وبانتقال الشرطة لمحل البلاغ أدلى شاهدان إليها بإشعال المتهم النار في المجني عليها انتقامًا منها لإبلاغها عن ارتكابه واقعة سرقتها من قبل، وبإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن سكب المتهم مادة بترولية على المجني عليها وإشعاله النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها، وقد التقطت كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.

وقد انتقلت «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ والتحريات إلى مسكن المجني عليها لمعاينته فتبينت آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتح له أحدهما دفعه ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيك تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.

ونفاذًا لقرار «النيابة العامة» بضبط المتهم ألقي القبض عليه، وأقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل والدته انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها، وقد سألت «النيابة العامة» شهودًا رأوا المتهم خلال ارتكابه الواقعة أكدوا ذات الرواية التي انتهت إليها التحقيقات، وتعرفوا على المتهم خلال عرضه عليهم عرضًا قانونيًّا، كما سألت «النيابة العامة» عامل محطة وقود –حسن النية– قرَّر شراء المتهم كميةً من مادة بترولية سائلة يوم الواقعة، وقد واجهت «النيابة العامة» المتهم بلقطاته المأخذوة من كاميرات المراقبة فأقرَّ أنه الظاهر فيها.

وإذ أُخطرت «النيابة العامة» يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بوفاة المجني عليها متأثرة بجراحها، فانتقلت لمناظرة جثمانها وتبينت آثار حريق به. 

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة استمرار حبسة خمسة عشر يومًا أخرى بعدما أقر أمامها بارتكاب الواقعة، وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات ندب «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان سبب وفاتها وإصاباتها وكيفية حدوثها، وندب «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لفحص عينات مأخذوة من مسرح الجريمة ومن الزجاجة التي حوت المادة المسائلة المستخدمة فيها بيانًا لكيفية وقوع الحادث.

أخبار تهمك

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فسخ خطبتها.. سائق يتهم خطيب نجلته بمعاشرتها جنسيا في قليوب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 20 ساعة

ياسر ريان يتوقع تشكيل الأهلي في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

إيجابية مسحة ثنائي منتخب الشباب

منذ ساعة الا ربع

صحيفة إنجليزية تهاجم مارادونا بعد وفاته

منذ 37 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

03:02 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»