التضامن: فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، لفريق التدخل السريع برفع درجه الاستعداد القصوى تحسبا لموجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد وتقديم الخدمات اللازمة للمشردين وفاقدى الرعاية والمأوى، أنقذت فرق التدخل السريع عددا من الأشخاص بلا مأوى في عدد من المحافظات.

وأنقذ فريق التدخل السريع بالغربية مواطنا بلا مأوى، حيث تبين أن الحالة يدعى ع ا ع ويبلغ من العمر ٦٢ عاما وهو من مواليد محافظة اسيوط وان إخوته قد طروده وقد نجح الفريق بإقناعه لاستقباله بدار المسنين.

وبالتزامن، أنقذ فريق التدخل السريع ببورسعيد سيدة بلا مأوى من برد الشتاء وتدعى ه‍. م وتبلغ من العمر 50 عاما وتقيم على أحد الارصفة وتم التنسيق مع دار الملك بدمياط وتم نقلها من بورسعيد لمحافظة دمياط لاستقبالها بدار الملك لتتلقى كافة أوجه الرعاية.

كما نجح فريق التدخل السريع بقنا وسوهاج فى إنقاذ شخص بلا مأوى وإعادته لذويه خلال ٤٨ ساعة، وذلك عقب تداول صورته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعى صورة الشاب، حيث تبين أنه يدعى م ع ا ويبلغ من العمر ٣٥ عاما وتم التنسيق لإعادته لذويه بمحافظة سوهاج.

كما قام فريق التدخل السريع ببني سويف في إنقاذ شخص بلا مأوى يفترش الرصيف داخل إحدى مواقف النقل الجماعى ويدعى م ع ا وتم استقباله بدار فاقدى الرعايه.

جدير بالذكر أن الفريق يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.
التضامن: فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى
التضامن: فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى
التضامن: فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى
التضامن: فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى
التضامن: فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى
التضامن: فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى

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