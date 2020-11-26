الإمارات واليونان يبحثان سبل التعاون بين البلدين وتوقيع اتفاقية دفاع لمواجهة العدوان التركي

بحث الجانبان الإماراتي واليوناني علاقات الصداقة والتعاون المتبادل وسبل تعزيزها وتطوير جوانبها والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع الصحة بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط، جاء ذلك في إطار زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل في منتصف شهر نوفمبر، وفق لما نشره موقع UAE Voice.





وبحسب الموقع انه قام بالتواصل مع كبار الشخصيات والمحللين والصحفيين اليونانيين للتعرف على وجهات نظرهم في تلك الزيارة، ومن بينهم: السيد أندرياس ماونتزورولياس وهو صحفي ورئيس تحرير الموقع اليونانيhttp:pentapostagma.gr. بالإضافة إلى ذلك، فهو محلل دفاعي ومحلل جيوسياسي.





شراكة مثمرة

أندرياس ماونتزورولياس، "في محاولة للوقوف في وجه خصمهما المشترك، ربطت اليونان والإمارات العربية المتحدة السياسة الخارجية ووقعوا اتفاقية الدفاع ضد تركيا".

التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في زيارة لأبوظبي، مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. وقالت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة إنهما وقعا "شراكة استراتيجية واتفاقية بشأن السياسة الخارجية المشتركة والتعاون الدفاعي". وأضافت أن "العلاقات أعمق وتصل إلى مستوى استراتيجي بهدف تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين





وفي بيان مشترك، أدان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ميتسوتاكيس انتهاكات تركيا لسيادة اليونان والتمسك بالحقوق السيادية لليونان وقبرص. كما شجبوا السلوك العدواني العام لتركيا في الشرق الأوسط. وكذلك جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب القوقاز، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.





وفي هذا السياق، دعت الحكومتان تركيا إلى الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الأعمال غير القانونية والاستفزازية، حسب قول الزعيمين.

أهمية مثل هذا التحالف

أضافوا أن "اليونان والإمارات تؤكدان التزامهما الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كأساس للسلام والأمن وعلاقات الجوار الطيبة والحل السلمي للمشاكل لجميع دول المنطقة".