اسعار الذهب في السوق المحلي تستعيد المكاسب من جديد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استعادة أسعار الذهب بعض من مكاسبها في تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الاسبوع، بعد سلسلة من التراجعات القوية التى شهدتها منذ تعاملات هذا الاسبوع.

 

وحققت أسعار الذهب مكاسب طفيفة في تعاملات اليوم بدعم من صعود أسعار الذهب العالمية بقيمة جنيه واحد في الجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 789 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا أمس، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 676 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 902 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6312 جنيهًا.

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