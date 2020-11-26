وزيرة الصحة: جاهزون للتعامل مع موجة كورونا الثانية (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إننا استفدنا كثيرا من التعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأضافت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا أكثر استعداد وجاهزية للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين لمواجهة كورونا، مناشدة بعدم التواجد في أماكن مغلقة لمدة طويلة خاصة لكبار السن، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي وارتداء الكمامة، مشددة على أن اللقاح الأساسي لمواجهة كورونا والوقاية منه غسل الأيدي وارتداء الكمامة. 

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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