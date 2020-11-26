براءة 3 مسؤلين سابقين "بالثقافة " من تهمة إنهاء جمارك 33 حاسب آلي هدية للوزارة بالمخالفة

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برأت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة سابقًا، مدير إدارة الخدمات الثقافية والفنون التشكيلية، مدير إدارة بوزارة الثقافة سابقًا، من تهمة إنهاء إجراءات التخليص الجمركى لخروج شحنة مهداة لوزارة الثقافة ٣٣ جهاز حاسب آلي عام ٢٠١٤ بالمخالفة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قام بالعرض على وزير الثقافة عام ٢٠١٥ بمذكرة يطلب فيها الموافقة على قيام قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بتكليف إحدى الشركات الخاصة بالشحن والتخليص الجمركي بإنهاء إجراءات خروج الشحنة المهداة إلى وزارة الثقافة من شركة وعددها 33 جهاز حاسب آلى عام ٢٠١٤ على الرغم من وجود مختصين بالوزارة لإنهاء تلك الإجراءات، مما حمل الوزارة مبالغ مالية قدرت بمبلغ١٣٢ الف و٩٦٧ جنيه.



وتراخى الثانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التخليص الجمركي للشحن محل الواقعة والتي تحتوي 33 جهاز حاسب آلي مهداه من شركة إلى وزارة الثقافة مما أدى إلى سداد مبلغ أرضيات وحراسة وغرامات، بالاشتراك مع الثالثة.



وأكدت المحكمة، إن فعل "التراخي" الذي نسبته النيابة الإدارية إلى المحالين المذكورين، هو في حقيقة الأمر تقاعس عن اتخاذ إجراء معين أو القيام بفعل محدد خلال فترة زمنية محددة، وقد خلت الأوراق تمامًا من بيان ماهية الإجراءات أو الأفعال التي تقاعس المحالين عن اتخاذها أو القيام بها خلال الفترات المشار إليها بتقرير الاتهام، ولم تحدد النيابة الإدارية إجراءات أو أفعال معينة كان يتعين على المحالين سرعة اتخاذها خلال هذه الفترات مما يتعين برائتها.

