إيجابية مسحة ثنائي منتخب الشباب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أثبتت المسحة التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، إصابة الثنائي محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي، ومحمد شحاتة لاعب  خط وسط طلائع الجيش، بفيروس كورونا.


وأجريت المسحة، أمس، الأربعاء، تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب. 


ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.

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