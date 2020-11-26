بهاء سلطان ينفي طلبه للإنضمام إلى جمعية القرآن الكريم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نفى الفنان بهاء سلطان، طلبه للإنضمام إلى جمعية القرآن الكريم وذلك من خلال بيان رسمي له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكتب بهاء على حسابه الشخصي عبر"الفيسبوك"، قائلًا،:"
" جمهوري العزيز والقريب لقلبي أشكر الخالق العظيم الذى ساعدنى وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير لفضله العظيم والذي يبث السعاده والرضى والصدق علي جميع الأصعده ونواحي الحياة ووأمدني بطاقه ايجابيه ما يدفعني ان اكون انسانا ملتزما محبا للخير يراعى ويتقبل الاخر.


وأضاف بهاء:" جزيل فضل وتوفيق من الله انه أمدني بحب جمهوري الذي شجعني ووقف بجانبي منذ بداية مشواري الفني ومازال يساندني في كل مراحل حياتي الفنيه.


أعدكم جمهوري وأحبابي بأن أمضي قدما في مسيرة الفن الراقي والموسيقى التي عهدتموها مني بما يليق بى وبكم.

واختتم حديثه قائلًا: " اود ان اتقدم بالشكر للدكتور احمد كريمه ونقيب القراء محمد حشاد، وأوضح الالتباس الحاصل حيث ان بعض الصحفيين اخذوا كلامهم على غير محمله وصدروا للناس انهم يمنعوني من دخول النقابه وهذا ما انفيه نفيا قاطعا وجازما وعار كليا عن الصحه.
لذلك وجب ان اوضح انني لم اطلب يوما ان أنضم الي جمعية قراء القرآن الكريم مع انه شرف كبير لي وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير.. كل اللي يعرفني يعلم إني أبسط من كدا، وإني حبيت أشارك جمهوري جزء من حياتي الخاصه والتي اعتبرها حق من حقوقهم ان يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الإبتهالات والتواشيح الدينيه وبعض من آيات القران الكريم الذي يقرأها علي مواقع التواصل الاجتماعي.".


وختم رسالته: "اشكركم للحب والدعم.. وربنا يقدرني واسعدكم بقدر ما في قلبي لكم".


جدير بالذكر أنه انتشر مؤخرًا أخبار تفيد اعتزال بهاء سلطان، الفن نهائيًا وطلبه الإنضمام لجمعية القرآن الكريم.

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