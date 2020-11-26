ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة - 3"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة- 3 " الذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الإتحادية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية.

حيث تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوى بالبحر وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلًا علي تنفيذ تدريب فرض التحكم البحرى على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عدد من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد فى إدارة التدريب والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين.

وأختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لإستخلاص الدروس المستفادة وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التى أبرزها التدريب، كما تم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا لقادة الوحدات من الجانبين المصرى والروسى إستعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية.

يأتي التدريب البحري المشترك " جسر الصداقة -3 " استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقى مستوى التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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