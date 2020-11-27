تنويه من "الخطوط السعودية"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:56 ص
الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
الفجر السعودي
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أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، السن المحددة لبداية معاملة الأطفال كبالغين في حجز التذاكر على متنها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: "بخصوص الطفل البالغ من العمر 13 سنة هل احجز له مقعد بالغ أو طفل؟".

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع "تويتر" موضحًا: "يحجز له مقعد بالغ، 12 سنة وما فوق بالغ".

وأضاف: "في حال واجهتك أي مشكلة في الحجز أو الدفع عبر الموقع أو التطبيق، نأمل منك التواصل مع الدعم الفني عبر الرابط التالي(اضغط هنا)".

وعلقت الخطوط السعودية على عودة الرحلات الدولية، قائلة: "وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر ولمعرفة الفئات المستثناة يرجى مراجعة الجهة المختصة".

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