تنويه من "الخطوط السعودية"

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، السن المحددة لبداية معاملة الأطفال كبالغين في حجز التذاكر على متنها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: "بخصوص الطفل البالغ من العمر 13 سنة هل احجز له مقعد بالغ أو طفل؟".





ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع "تويتر" موضحًا: "يحجز له مقعد بالغ، 12 سنة وما فوق بالغ".





وأضاف: "في حال واجهتك أي مشكلة في الحجز أو الدفع عبر الموقع أو التطبيق، نأمل منك التواصل مع الدعم الفني عبر الرابط التالي(اضغط هنا)".



